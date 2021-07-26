Три человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле

Короткая ссылка
В результате нескольких перестрелок в американском Сиэтле погибли три человека, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщает местная полиция.

«В течение трёх часов в воскресенье утром три человека были убиты и пятеро ранены в независимых друг от друга перестрелках», — говорится в заявлении.

Двое раненых обратились в медучреждение самостоятельно. По словам женщины, в неё стреляли на улице, а мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение в парке после баскетбольного матча.

Полиция ведёт расследование по факту случившегося.

В пятницу, 23 июля, в результате стрельбы в Вашингтоне пострадали два человека. Инцидент произошёл в 2 км от Белого дома. Арестов произведено не было, правоохранители ищут правонарушителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить