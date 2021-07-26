Три человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле
Об этом сообщает местная полиция.
«В течение трёх часов в воскресенье утром три человека были убиты и пятеро ранены в независимых друг от друга перестрелках», — говорится в заявлении.
Двое раненых обратились в медучреждение самостоятельно. По словам женщины, в неё стреляли на улице, а мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение в парке после баскетбольного матча.
Полиция ведёт расследование по факту случившегося.
В пятницу, 23 июля, в результате стрельбы в Вашингтоне пострадали два человека. Инцидент произошёл в 2 км от Белого дома. Арестов произведено не было, правоохранители ищут правонарушителя.