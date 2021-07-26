В США заявили о необходимости ограничить ядерный потенциал России

Новый замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс пообещала больше рассказать о видении администрации Соединённых Штатов стратегической стабильности.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter.

«Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Вы услышите от меня больше по контролю над вооружениями и стратегической стабильности», — сказала Дженкинс.

Она также заявила о своей позиции в отношении минимизирования рисков ядерной войны за счёт усиления контроля над вооружениями, в частности, ограничения ядерного потенциала России и Китая.

«Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных (потенциалов. — RT) России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие», — заявила новый заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что российская сторона не исключает диалога с Вашингтоном в отношении новейших отечественных систем вооружения, если в переговоры будут включены проблемные вопросы об американском вооружении.