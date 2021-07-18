У Белого дома проходит митинг в поддержку протестов на Кубе

Сотни кубинцев собрались у Белого дома в Вашингтоне на митинг в знак солидарности с антиправительственными протестами на Кубе.

Об этом сообщает журналист Аксель Турциос на своей странице в Facebook.

«Перед Белым домом в Вашингтоне, округ Колумбия, сотни кубинцев из всех уголков страны... митингуют... в поддержку восстаний на острове», — написал он.

По информации РИА Новости, толпа скандировала лозунг «Свободу Кубе», пела кубинские песни и гимн республики. Акция носит мирный характер несмотря на присутствие правоохранителей.

В МИД Кубы ранее сообщили, что в субботу, 17 июля, более 100 тысяч сторонников властей собрались на манифестацию в центральной части Гаваны. В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, студенческих организаций и трудовых коллективов государственных предприятий.