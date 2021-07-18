Флорида стала рекордсменом по количеству инфицированных COVID-19 в США

Почти 20% новых случаев коронавирусной инфекции в США приходятся на Флориду, заявил советник президента Соединённых Штатов, координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

Об этом сообщает The Hill.

«Всего на четыре штата приходилось более 40% всех случаев заболевания за последнюю неделю, причём каждый пятый случай произошёл во Флориде. Скорее всего, в ближайшие недели у нас будет продолжаться рост случаев COVID-19, причём больше всего инфицированных будет в сообществах с более низким уровнем вакцинации», — сказал Зинтс.

По информации СМИ, во Флориде наблюдаются самые высокие показатели по госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и наибольшее количество летальных исходов в США.

Президент США Джо Байден ранее обвинил соцсети в распространении дезинформации о COVID-19. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей».

В ответ на это в компании заявили, что слова Байдена о содействии соцсетей распространению дезинформации о COVID-19 и вакцинах идут вразрез с общеизвестными фактами.