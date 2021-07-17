В МИД России прокомментировали ситуацию в Ливане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Ливане, где назначенный председатель Совета министров Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства.
В МИД России прокомментировали ситуацию в Ливане
  • РИА Новости

«К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров», — говорится в заявлении.

По её словам, «вызывает озабоченность, что за это время тяжёлое социально-экономическое положение в стране только усугубилось».

Захарова призвала к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле.

«Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путём угроз применения санкционных мер», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Басилем.

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