В МИД России прокомментировали ситуацию в Ливане
- РИА Новости
«К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров», — говорится в заявлении.
По её словам, «вызывает озабоченность, что за это время тяжёлое социально-экономическое положение в стране только усугубилось».
Захарова призвала к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле.
«Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путём угроз применения санкционных мер», — добавила представитель МИД.
Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Басилем.