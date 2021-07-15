Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 45

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 45.

Как сообщает телеканал N24, по данным полиции, особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Там в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё один житель города утонул.

Ранее сообщалось, что после наводнения на западе Германии десятки людей числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями циклона, обрушившегося на запад ФРГ.