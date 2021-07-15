РИА Новости: глава МИД Китая прибудет в Дамаск с официальным визитом

Глава МИД Китая Ван И в субботу, 17 июля, прибудет с официальным визитом в Дамаск. Об этом сообщил РИА Новости источник в сирийских дипломатических кругах.

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