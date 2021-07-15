РИА Новости: глава МИД Китая прибудет в Дамаск с официальным визитом
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«По прибытии в Дамаск министр Ван И проведёт переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом», — сказали агентству.
Собеседник предположил, что программа визита главы МИД КНР «включает встречу с президентом Сирии Башаром Асадом».
С 12 по 16 июля Ван И посетит с рабочим визитом Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Он встретится с лидерами этих государств, примет участие в заседании контактной группы ШОС по Афганистану.