РИА Новости: глава МИД Китая прибудет в Дамаск с официальным визитом

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И в субботу, 17 июля, прибудет с официальным визитом в Дамаск. Об этом сообщил РИА Новости источник в сирийских дипломатических кругах.
РИА Новости: глава МИД Китая прибудет в Дамаск с официальным визитом
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«По прибытии в Дамаск министр Ван И проведёт переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом», — сказали агентству.

Собеседник предположил, что программа визита главы МИД КНР «включает встречу с президентом Сирии Башаром Асадом».

С 12 по 16 июля Ван И посетит с рабочим визитом Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Он встретится с лидерами этих государств, примет участие в заседании контактной группы ШОС по Афганистану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить