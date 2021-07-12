The Spectator назвал Стратегию безопасности России «планом по дестабилизации Запада»

Новая Стратегия национальной безопасности России является «планом Кремля по дестабилизации Запада», пишет в журнале The Spectator руководитель центра российских и евроазиатских исследований общества Генри Джексона при Кембриджском университете Джейд Макглинн.

По его мнению, документ «направлен на мобилизацию русской нации, даже самой российской идентичности, против западных «пугал» внутри страны и за рубежом».

Большая часть стратегии, считает Макглинн, «воспринимается как параноидальная обличительная критика в адрес часто цитируемых «внутренних и внешних врагов» России».

«Намечаемые ответные меры Кремля против этих «деструктивных сил» ошеломляюще обширны», — пишет он, упоминая в том числе «повышение роли России в мировом научном, образовательном и информационном пространствах», «укрепление семьи и традиционных ценностей», «финансирование молодёжных клубов «патриотических направлений», «поддержку церкви и религии», а также «устрашающе экспансионистское обещание защитить русский народ от чуждых внешних идей и ценностей».

Макглинн называет стратегию «частью продолжающейся кампании российского правительства по мобилизации россиян против общемировых концепций, таких как верховенство закона и демократия, которые представляются как агрессивное насаждение западных ценностей».

Эксперт призывает Запад приложить все усилия, чтобы «опровергнуть аргументы Кремля». По его словам, это может принимать самые разные формы, «от фестивалей русской литературы до финансовой и материально-технической поддержки нового Восточноевропейского университета для студентов и учёных, подвергающихся гонениям в России».

В начале июля президент России Владимир Путин утвердил обновлённую стратегию национальной безопасности государства. В новой редакции одним из основных приоритетов является сбережение народа России. Также среди ключевых задач названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности. Подчёркивается, что укрепление безопасности страны имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России.