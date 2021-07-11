Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 454 825

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 3695 и достигло 454 825.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Казахстана. Отмечается, что общее число летальных исходов, вызванных COVID-19, в стране достигло 4647. В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19.