Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 454 825
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 3695 и достигло 454 825.
Об этом сообщается на сайте Минздрава Казахстана.
Отмечается, что общее число летальных исходов, вызванных COVID-19, в стране достигло 4647.
В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19.
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