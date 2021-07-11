Ким Чен Ын высоко оценил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпина, в которой особо отметил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР.

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНДР и Китаем демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижении социалистического дела двух стран, обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) послание Ким Чен Ына по случаю 60-й годовщины договора.

Он отметил, что это особенно важно сейчас, в условиях, «когда враждебные силы активизируют вызовы».

В телеграмме подчеркивается, неизменность позиции КНДР в деле постоянного развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу и конфронтации с США.