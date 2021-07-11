Ким Чен Ын высоко оценил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпина, в которой особо отметил роль договора о дружбе между Китаем и КНДР.

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНДР и Китаем демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижении социалистического дела двух стран, обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) послание Ким Чен Ына по случаю 60-й годовщины договора.

Он отметил, что это особенно важно сейчас, в условиях, «когда враждебные силы активизируют вызовы».

В телеграмме подчеркивается, неизменность позиции КНДР в деле постоянного развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу и конфронтации с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить