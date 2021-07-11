Глава ЕС рассказал о проведении международной налоговой реформы

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал «исторической» поддержку G20 в проведении международной налоговой реформы, которая предусматривает введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

«Достигнуто историческое соглашение G20 о глобальной реформе корпоративного налогообложения», — написал Мишель в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что следующим шагом считает «достижение заключительного соглашения в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)».

Ранее телеканал 360º сообщал, что 130 стран решили провести реформу международной налоговой системы, которая предполагает налог 15% с деятельности цифровых корпораций.