В Судане в результате нападения на спортклуб скончались шесть человек

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В Судане по меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на спортивный клуб в городе Порт-Судан, сообщает газета «Al Racoba».

По данным издания, несколько человек подъехали к спортклубу и забросали его территорию самодельными взрывными устройствами.

Кроме того, несколько раз они выстрелили из оружия.

На данный момент полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления.

Ранее в Чечне возбудили дело после нападения мужчины с ножом на полицейских.

Французские СМИ ранее сообщали, что при нападении в Марселе один человек погиб и трое ранены.

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