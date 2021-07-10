В ФРГ назван способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.
Отмечается, что Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода».
Также рассматривается возможность выделения Германией денег на ремонт газовой сети Украины.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».