Постпред США при ООН назвала важным согласие с Россией по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о важности достижения согласия с Россией в связи с принятием в Совете Безопасности ООН совместной резолюции по трансграничной помощи в Сирии.

Об этом она сказала в ходе заседания СБ ООН после голосования.

«Важно, что Соединённые Штаты и Россия смогли согласиться по гуманитарной инициативе, которая служит интересам сирийского народа», — цитирует её ТАСС.

Также она заявила журналистам после заседания, что рассчитывает на дальнейшую работу США и России по вопросам, которые представляют взаимный интерес для стран.

По её словам, это важный момент в отношениях России и США.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.