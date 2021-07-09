Постпред США при ООН назвала важным согласие с Россией по Сирии
- Reuters
Об этом она сказала в ходе заседания СБ ООН после голосования.
«Важно, что Соединённые Штаты и Россия смогли согласиться по гуманитарной инициативе, которая служит интересам сирийского народа», — цитирует её ТАСС.
Также она заявила журналистам после заседания, что рассчитывает на дальнейшую работу США и России по вопросам, которые представляют взаимный интерес для стран.
По её словам, это важный момент в отношениях России и США.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.
Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.