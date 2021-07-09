Эксперт прокомментировал телефонные переговоры Байдена и Путина

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал телефонные переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

«Могу сказать одно: положительная сторона всего этого заключается в том, что мы видим некое продолжение того, что они обсуждали. И это важно, потому что до сих пор диалога между нашими странами не было. Была, так сказать, заочная, мегафонная политика или дипломатия, когда сыпались заявления, принимались какие-то односторонние решения, а диалога не было. Будем надеяться, что диалог будет восстанавливаться», — сказал эксперт.

При этом Рогулёв выразил сомнение, что диалог по теме кибербезопасности «пойдёт легко», но положительно оценил тот факт, что стороны пытаются обсуждать этот вопрос.

«Потому что до сих пор все предложения России по совместным действиям в области кибербезопасности американцы сами отвергали», — заключил он.

Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о том, что лидеры стран обсуждали проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей.