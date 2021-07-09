Лавров обсудил с главой МИД Израиля вопросы двустороннего сотрудничества
Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
Лавров поздравил Лапида со вступлением в должность и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в интересах укрепления связей между государствами.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня в свете отмечающегося в этом году 30-летия российско-израильских дипломатических отношений. Была дана положительная оценка динамичным контактам по линии внешнеполитических ведомств, состоянию гуманитарных связей, развитию потенциала торгово-экономического сотрудничества», — говорится в заявлении ведомства.
Дипломаты в рамках диалога также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе о событиях в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии.
В понедельник, 5 июля, состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопрос сохранения исторической правды о Второй мировой войне и противодействия героизации нацизма.