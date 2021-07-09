Лавров обсудил с главой МИД Израиля вопросы двустороннего сотрудничества

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим израильским коллегой Яиром Лапидом по инициативе израильской стороны.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

Лавров поздравил Лапида со вступлением в должность и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в интересах укрепления связей между государствами.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня в свете отмечающегося в этом году 30-летия российско-израильских дипломатических отношений. Была дана положительная оценка динамичным контактам по линии внешнеполитических ведомств, состоянию гуманитарных связей, развитию потенциала торгово-экономического сотрудничества», — говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты в рамках диалога также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе о событиях в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии.

В понедельник, 5 июля, состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопрос сохранения исторической правды о Второй мировой войне и противодействия героизации нацизма.

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