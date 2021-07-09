В Совфеде отреагировали на внесение физлиц и компаний из России в чёрный список США

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России.
В Совфеде отреагировали на внесение физлиц и компаний из России в чёрный список США
  • РИА Новости

«Такое впечатление, что в США органы государственной власти живут своей жизнью... Я, в частности, считаю, что именно из-за этой политики американское государство не будет стабильным. Оно столкнётся с большими проблемами. Они принимают какие-то решения, какие-то законы, годами не могут их отменить, десятилетиями», — считает Цеков.

По мнению сенатора, Россия должна учитывать эти особенности американской политики. 

«Я всё-таки считаю, что произойдёт смягчение напряжённости, которая существует и в наших отношениях, и в мировом сообществе. Но при этом, ещё раз повторю, что органы государственной власти США, опять-таки живущие своей жизнью, не намерены как-то ослаблять давление на Россию и отменять то, что портит жизнь всем, в том числе им», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физлиц и три компании из России.

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