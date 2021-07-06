В МИД России не исключили возможности диалога с США по новейшему вооружению
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, эти вопросы могут обсуждаться в рамках диалога по будущему «уравнению безопасности», представляющему собой комплекс факторов.
«Получится ли эти новые системы учесть? Я не знаю, я думаю, что без разговора по ним не обойдётся. Но в равной степени американцы должны исходить из того, что мы поведём разговор о целой серии их систем, которые нас беспокоят, которые для нас небезразличны», — сказал Рябков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Соединённых Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал.