Американский вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19
Отмечается, что Андерсон не исключает теорию, согласно которой вирус якобы распространился из уханьской лаборатории.
Она подчеркнула, что вирус не был создан специально для инфицирования людей и не был намеренно выпущен из лаборатории.
«(Возможно. — RT) учёный мог неосознанно заболеть в ходе работы с вирусом, а затем непреднамеренно передать COVID-19 другим», — сообщила она.
Однако, по её словам, такая вероятность незначительна.
Ранее учёные сообщили, что коронавирус мог появиться в США в 2019 году.
Ранее в Соединённых Штатах заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19.