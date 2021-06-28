Американский вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

Вирусолог из США Даниэль Андерсон, которая ранее работала в лаборатории института вирусологии в китайской Ухани, сообщила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение COVID-19 скорее природным.

Отмечается, что Андерсон не исключает теорию, согласно которой вирус якобы распространился из уханьской лаборатории.

Она подчеркнула, что вирус не был создан специально для инфицирования людей и не был намеренно выпущен из лаборатории.

«(Возможно. — RT) учёный мог неосознанно заболеть в ходе работы с вирусом, а затем непреднамеренно передать COVID-19 другим», — сообщила она.

Однако, по её словам, такая вероятность незначительна.

Ранее учёные сообщили, что коронавирус мог появиться в США в 2019 году.

Ранее в Соединённых Штатах заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19.