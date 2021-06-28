Американский вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

Короткая ссылка
Вирусолог из США Даниэль Андерсон, которая ранее работала в лаборатории института вирусологии в китайской Ухани, сообщила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение COVID-19 скорее природным.

Отмечается, что Андерсон не исключает теорию, согласно которой вирус якобы распространился из уханьской лаборатории.

Она подчеркнула, что вирус не был создан специально для инфицирования людей и не был намеренно выпущен из лаборатории.

«(Возможно. — RT) учёный мог неосознанно заболеть в ходе работы с вирусом, а затем непреднамеренно передать COVID-19 другим», — сообщила она.

Однако, по её словам, такая вероятность незначительна.

Ранее учёные сообщили, что коронавирус мог появиться в США в 2019 году.

Ранее в Соединённых Штатах заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить