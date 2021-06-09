Посольство России призвало США отказаться от «накачки Приштины оружием»
«Призываем США строго соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием», — говорится в сообщении в Twitter российского диппредставительства.
Дипломаты отметили, что подобные шаги подрывают усилия по косовскому урегулированию и повышают межэтническую и межконфессиональную напряжённость.
Ранее, как передаёт ТАСС, сербские СМИ сообщили, что США на безвозмездной основе передали в войска самопровозглашённого Косова партию бронетранспортёров M-1117.
В конце апреля диппредставительство США в Приштине опубликовало в Twitter фото бронетранспортёров, доставленных в Косово.