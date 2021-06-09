Лавров заявил об отсутствии завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

В Москве не ожидают достижения каких-то прорывных договорённостей на саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в рамках выступления на форуме «Примаковские чтения».

«У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США», — сказал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что американский посол в Москве Джон Салливан примет участие в саммите Россия — США, который состоится в Женеве.