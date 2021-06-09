SANA: средства ПВО Сирии отражают «израильскую атаку»

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Сирийское агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны отражают «израильскую атаку» со стороны воздушного пространства Ливана.
SANA: средства ПВО Сирии отражают «израильскую атаку»
  • Reuters

Как сообщает репортёр агентства в Telegram, «слышны взрывы в небе над Дамаском».

В апреле SANA сообщало, что при отражении воздушной атаки со стороны Израиля на юге Дамаска ранения получили четверо военных.

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