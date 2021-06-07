В Германии ожидают соблюдения соглашения по транзиту газа через Украину

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин ожидает соблюдения соглашения по транзиту газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

«Это соглашение по транзиту газа действует как минимум до конца 2024 года, оно предусматривает, что стороны имеют возможность изучить продление до 2034 года», — цитирует ТАСС слова Зайберта.

Соответствующее заявление он сделал, коснувшись сообщения российского президента Владимира Путина о том, что «нужна добрая воля» со стороны Киева, если он хочет продолжить транзит после завершения срока действия контракта.

Ранее Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал ситуацию с продолжением транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».