Американист прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

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Американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Американист прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
  • Reuters

«Самое главное, почему российская сторона идёт на эту встречу? Для того чтобы тебя услышали, нужно говорить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, российская сторона занимает сугубо практичную сторону.

«Вы хотите, чтобы вы нас услышали, мы будем говорить. Мы не ожидаем, что вы согласитесь с нашей позицией, но по крайней мере мы эту нашу позицию готовы выразить», — добавил Домрин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

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