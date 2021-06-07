Американист прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

Американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Самое главное, почему российская сторона идёт на эту встречу? Для того чтобы тебя услышали, нужно говорить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, российская сторона занимает сугубо практичную сторону.

«Вы хотите, чтобы вы нас услышали, мы будем говорить. Мы не ожидаем, что вы согласитесь с нашей позицией, но по крайней мере мы эту нашу позицию готовы выразить», — добавил Домрин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.