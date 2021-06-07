В США сообщили об использовании более 300 млн доз вакцин от COVID-19

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Представители здравоохранения США сообщили о снижении количества инфицированных COVID-19 в связи с ростом темпов вакцинации.
В США сообщили об использовании более 300 млн доз вакцин от COVID-19
  • Reuters

По информации Центра США по контролю и профилактике заболеваний, на данный момент в стране ввели более 300 млн доз вакцин от коронавируса.

Как пишет ABC News, для американцев старше 12 лет используют препарат Pfizer, а вакцины Moderna и Johnson & Johnson больше подходят для людей в возрасте от 16 лет. По данным ведомства, порядка 49,3% населения США в возрасте от 12 лет прошли вакцинацию от COVID-19.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в США.

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