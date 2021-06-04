Курц заявил об интересе Австрии к саммиту России и США

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Австрия приветствует предстоящую встречу президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве и с интересом ожидает её результатов, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц заявил об интересе Австрии к саммиту России и США
  • Reuters

«Мы в качестве небольшой, нейтральной страны с традиционно хорошими отношениями с Востоком и Западом считаем её очень позитивной... Я думаю, что диалог всегда является хорошей основой. Мы, разумеется, с нетерпением ждём, каким будет результат», — сказал Курц.

Путин, в свою очередь, сообщил, что на встрече с Байденом будут обсуждаться двусторонние отношения, стратегическая стабильность, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках, вопросы экологии, а также борьба с терроризмом и взаимодействие в ситуации с пандемией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приветствует саммит России и США.

Глава МИД России Сергей Лавров в то же время отметил, что у Москвы нет иллюзий относительно встречи Путина и Байдена.

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