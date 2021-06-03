Сийярто заявил, что Венгрия не политизирует вопрос вакцин

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT заявил, что страна смогла начать возвращение к нормальной жизни и восстановление экономики благодаря отличным темпам вакцинации населения от коронавируса. По его словам, причина в том, что Венгрия не политизирует вопрос применения вакцин.
Сийярто заявил, что Венгрия не политизирует вопрос вакцин
  • Reuters

«Причина заключается в том, что мы никогда не считали выбор вакцин вопросом геополитики или идеологии. Мы всегда рассматривали это как возможность сохранить жизни людей. И мы закупили препараты в том числе на востоке. «Спутник V» стал первой из таких вакцин. РФПИ уже выполнил все поставки», — отметил Сийярто.

Он добавил, что в том числе благодаря поставкам «Спутника V» Венгрия смогла начать снятие ограничительных мер.

Глава МИД Венгрии также выразил мнение, что Европейская комиссия изначально сделала «большую ошибку», воспринимая вакцины как предмет идеологии и геополитики.

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