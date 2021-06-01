Маас призвал укреплять «политические мускулы» НАТО из-за новых вызовов

НАТО следует начать укреплять свои «политические мускулы» для ответа на будущие вызовы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед онлайн-встречей министров иностранных дел Североатлантического альянса.

«Автократические вызовы против альянса вырастут в следующем десятилетии. Поэтому мы должны продолжать укреплять политические мускулы НАТО и, как альянс, сохранять приверженность демократии и стратегически усилиться», — цитирует его ТАСС.

В ноябре министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО говорить с Россией о разоружении с позиции силы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Евросоюз вновь выучить язык власти для защиты собственных интересов, а также разработать новые подходы для сотрудничества с США, Китаем и Россией.