В Британии за сутки выявили 3398 случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании возросло на 3398 и достигло 4 480 945.

Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

Общее число летальных исходов в Великобритании составило 127 775.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.