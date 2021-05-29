В Британии за сутки выявили 3398 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.
Общее число летальных исходов в Великобритании составило 127 775.
Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.