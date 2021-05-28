Полянский назвал безответственным введение санкций до расследования ситуации с Ryanair

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.

«Как вы знаете, Международная организация гражданской авиации будет разбираться. Но говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать её, вводить санкции без всякого расследования — такое поведение абсолютно безответственно», — цитирует РИА Новости Полянского.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новый пакет индивидуальных санкций ЕC против белорусских властей почти полностью готов и будет утверждён в ближайшее время.