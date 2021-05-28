Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан

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Подозреваемый в нападении на сотрудницу полиции под французским Нантом задержан. Об этом говорится в сообщении национальной жандармерии в Twitter.
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
  • @Gendarmerie
  • Twitter

Ведомство выразило поддержку раненным в ходе этой операции сотрудникам правоохранительных органов.

По данным телеканала BFMTV, двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки со злоумышленником.

28 мая неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая с ранениями была доставлена в больницу.

Информации о возможных мотивах преступления нет. По данным СМИ, злоумышленник страдал психическим расстройством.

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