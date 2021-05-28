Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
- @Gendarmerie
Ведомство выразило поддержку раненным в ходе этой операции сотрудникам правоохранительных органов.
По данным телеканала BFMTV, двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки со злоумышленником.
28 мая неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая с ранениями была доставлена в больницу.
Информации о возможных мотивах преступления нет. По данным СМИ, злоумышленник страдал психическим расстройством.