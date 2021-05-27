В Нидерландах рассказали о ситуации с налоговым соглашением с Россией

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В Минфине Нидерландов сообщили, что страна пока не получала официального уведомления от России о выходе из налогового соглашения.
В Нидерландах рассказали о ситуации с налоговым соглашением с Россией
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства Ремко Рауса.

«Мы узнали, что Россия предпринимает шаги для прекращения налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды ещё не получили официального уведомления о выходе из соглашения», — сказал он.

По его словам, в Нидерландах считают «нежелательной» ситуацию с налоговым соглашением.

Также Реус заявил, что российская сторона установила «строгие требования» для предоставления льгот по налоговому соглашению. Он считает, что это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

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