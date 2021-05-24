В Госдуме оценили заявление Рааба о «Северном потоке — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Морозов считает «совершенно абсурдным умозаключение» британских властей о том, что Россия «могла быть каким-либо образом причастна» к инциденту с Ryanair.

«Тем более совершенно непонятно, при чём здесь «Северный поток — 2». Насколько известно, договорённость о том, что он будет завершён, уже достигнута... Тут не надо путать экономические проекты и какие-то события, которые происходят на территории Белоруссии. Это их внутреннее дело», — добавил Морозов.

Ранее Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» и «Ямала — Европы» из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Как уточнялось, в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.