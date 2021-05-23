Более половины канадцев получили минимум одну дозу вакцины

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Более половины жителей Канады сделали как минимум одну прививку от нового коронавируса, сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные национального Минздрава.

Отмечается, что полный курс вакцинации прошли 4% населения. 

Всего в Канаде использовано более 20 млн доз вакцины.

Ранее около 500 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Канады, сообщает телеканал CBC.

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