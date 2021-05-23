Более половины канадцев получили минимум одну дозу вакцины
Более половины жителей Канады сделали как минимум одну прививку от нового коронавируса, сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные национального Минздрава.
Отмечается, что полный курс вакцинации прошли 4% населения.
Всего в Канаде использовано более 20 млн доз вакцины.
Ранее около 500 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Канады, сообщает телеканал CBC.
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