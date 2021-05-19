В МИД Таджикистана сообщили о подготовке к визиту Путина
«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан», — цитирует РИА Новости Мухриддина.
По его словам, визит Путина в Таджикистан намечен на вторую декаду сентября.
«Правительства двух стран, в том числе внешнеполитические ведомства, уже начали работу по содержательному наполнению визита. Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров», — добавил глава МИД Таджикистана.
8 мая Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве.