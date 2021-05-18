В МИД России заявили об отсутствии сроков возвращения Антонова в США

Посол России Анатолий Антонов продолжает контакты в государственных структурах и общественно-политических кругах, пока нет даже примерных сроков его возвращения в США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон», — сказал он в интервью РБК.

Ранее в Кремле заявили, что решение о возвращении Антонова в США будет принимать президент России Владимир Путин.

21 марта российский посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

В начале апреля в МИД России отмечали, что Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.