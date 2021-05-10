Президент Колумбии призвал индейцев не протестовать
«Я хочу прямо обратиться к членам CRIC. Мы знаем, что жители сильно пострадали от блокад и уже чувствуют отторжение к ним и к угрозам безопасности. Чтобы избежать ненужных столкновений, я хочу призвать сеньоров из CRIC снова вернуться в свои резервации», — написал Дуке в своём Twitter.
Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali, rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos. A los integrantes del @CRIC_Cauca les hago un llamado: retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía. pic.twitter.com/oFv3I7RmIl— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 9, 2021
Он заявил, что сейчас не время для провокаций.
Столкновения жителей Южного Кали с коренным населением Кауки произошли после того, как горожане не позволили им въехать в город.
Ранее аппарат колумбийского омбудсмена получил 89 заявлений о пропаже людей за семь дней протестов против налоговой реформы.