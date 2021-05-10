Президент Колумбии призвал индейцев не протестовать

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Президент Колумбии Иван Дуке обратился к Региональному совету коренных народов Кауки CRIC и попросил их не участвовать в протестах после разгона колонны индейцев в городе Кали.

«Я хочу прямо обратиться к членам CRIC. Мы знаем, что жители сильно пострадали от блокад и уже чувствуют отторжение к ним и к угрозам безопасности. Чтобы избежать ненужных столкновений, я хочу призвать сеньоров из CRIC снова вернуться в свои резервации», — написал Дуке в своём Twitter.

Он заявил, что сейчас не время для провокаций.

Столкновения жителей Южного Кали с коренным населением Кауки произошли после того, как горожане не позволили им въехать в город.

Ранее аппарат колумбийского омбудсмена получил 89 заявлений о пропаже людей за семь дней протестов против налоговой реформы.

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