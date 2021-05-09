Финская разведка заявила о готовности России применять силу в Европе
«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооружённые силы для достижения своих целей», — говорится в документе.
При этом разведсообщество страны считает, что в настоящее время использование вооружённых сил для достижения внешнеполитических целей не является наиболее действенным методом, однако страны занимаются подготовкой к силовым сценариям и развивают военный потенциал.
В марте комитет по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия имеет многочисленные бронетанковые силы, которые постоянно модернизируются.