Финская разведка заявила о готовности России применять силу в Европе

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Финская разведка полагает, что Россия «способна и готова» использовать вооружённые силы там, где это необходимо для достижения целей, «в том числе в Европе». Такие выводы содержатся в докладе Министерства обороны Финляндии.

«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооружённые силы для достижения своих целей», — говорится в документе.

При этом разведсообщество страны считает, что в настоящее время использование вооружённых сил для достижения внешнеполитических целей не является наиболее действенным методом, однако страны занимаются подготовкой к силовым сценариям и развивают военный потенциал.

В марте комитет по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия имеет многочисленные бронетанковые силы, которые постоянно модернизируются.

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