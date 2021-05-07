В ФРГ готовят запрос о правовой помощи к России по нацистским преступлениям

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В Германии готовится новый запрос к России о правовой помощи по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, заявил старший прокурор, заместитель главы Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл.

По его словам, несколько недель назад Центральный архив Минобороны в Подольске опубликовал новые документы, в частности, о концентрационных лагерях и лагерях для военнопленных на территории бывшего СССР.

«В настоящее время готовится запрос о правовой помощи в Следственный комитет по этому поводу и по другим расследованиям, которые в настоящее время могут там проводиться», — цитирует РИА Новости Вилла.

Ранее в Германии заявили о возможности создания совместной с Россией следственной группы по расследованию преступлений нацистов.

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