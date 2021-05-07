В ФРГ готовят запрос о правовой помощи к России по нацистским преступлениям
По его словам, несколько недель назад Центральный архив Минобороны в Подольске опубликовал новые документы, в частности, о концентрационных лагерях и лагерях для военнопленных на территории бывшего СССР.
«В настоящее время готовится запрос о правовой помощи в Следственный комитет по этому поводу и по другим расследованиям, которые в настоящее время могут там проводиться», — цитирует РИА Новости Вилла.
Ранее в Германии заявили о возможности создания совместной с Россией следственной группы по расследованию преступлений нацистов.