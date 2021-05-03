G7 выделит $15 млрд на образование девочек в развивающихся странах

Страны Группы семи (G7) планируют выделить $15 млрд на поддержку женского школьного образования в развивающихся странах.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

Отмечается, что одной целей выделения средств является восстановление после пандемии коронавируса.

Государства G7 выражают надежду, что благодаря выделенным средствам к 2026 году более 40 млн девочек в странах с низким уровнем доходов получат возможность пойти в школу.

26 октября 2019 года стало известно, что в конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию России в заседаниях G7 или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России».