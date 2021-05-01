Глава МИД Франции оценил ответные меры России против восьми чиновников ЕС

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Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил введение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну.

«Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю свою солидарность с ними. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряжённости», — написал министр в своём Twitter.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

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