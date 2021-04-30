Нетаньяху объявил 2 мая днём траура по жертвам ЧП на празднике

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, днём траура в стране по погибшим в результате обрушения трибуны и давки во время религиозного праздника на горе Мерон в Галилее.
Нетаньяху объявил 2 мая днём траура по жертвам ЧП на празднике
  • Reuters

«В воскресенье мы проведём национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжёлых бедствий, постигших Государство Израиль», — написал он в Twitter.

Нетаньяху также заверил, что будет проведено тщательное и всестороннее расследование произошедшего. 

В ночь на 30 апреля во время празднования религиозного праздника на горе Мерон в Галилее на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе несовершеннолетние, более 150 пострадали. Во время мероприятия обрушились трибуны и произошла давка.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей во время религиозного праздника.

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