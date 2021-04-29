Посол России рассказал о заболевших коронавирусом в Индии россиянах
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- РИА Новости
«По нашим данным, их около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, и их жизни, во всяком случае, ничто не угрожает», — цитирует его в эфире Первого канала ТАСС.
По данным посольства, большинство россиян проходят лечение амбулаторно.
«Есть два или три случая госпитализации», — уточнил российский посол.
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