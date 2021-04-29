Посол России рассказал о заболевших коронавирусом в Индии россиянах

Около 30 граждан России болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 в Индии, их состояние удовлетворительное, сообщил российский посол в этой стране Николай Кудашёв.

«По нашим данным, их около 30, но состояние их в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, и их жизни, во всяком случае, ничто не угрожает», — цитирует его в эфире Первого канала ТАСС.

По данным посольства, большинство россиян проходят лечение амбулаторно.

«Есть два или три случая госпитализации», — уточнил российский посол.

Ранее в индийском штате Махараштра продлили карантин из-за коронавируса до 15 мая.

Общее число случаев COVID-19 в Индии превысило 18 млн.

Директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал ситуацию с пандемией.