В Кремле оценили прекращение регулятором Чехии анализа «Спутника V»

Решение Пражского госинститута по контролю лекарств прекратить изучение документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» принято на фоне недавнего обострения дипломатических отношений не в интересах народа Чехии, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь всё-таки речь идёт о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее чешский регулятор сообщил о прекращении изучения документации по «Спутнику V» в связи с нехваткой значительного объёма необходимых материалов о производстве и качестве вакцины.

В середине апреля чешский премьер Андрей Бабиш заявил о подозрении России в причастности к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву.

После этого Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов. Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

МИД Чехии заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.