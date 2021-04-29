В Кремле оценили прекращение регулятором Чехии анализа «Спутника V»

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Решение Пражского госинститута по контролю лекарств прекратить изучение документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» принято на фоне недавнего обострения дипломатических отношений не в интересах народа Чехии, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили прекращение регулятором Чехии анализа «Спутника V»
  • РИА Новости

«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь всё-таки речь идёт о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее чешский регулятор сообщил о прекращении изучения документации по «Спутнику V» в связи с нехваткой значительного объёма необходимых материалов о производстве и качестве вакцины.

В середине апреля чешский премьер Андрей Бабиш заявил о подозрении России в причастности к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву.

После этого Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов. Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

МИД Чехии заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве. 

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