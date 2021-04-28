Индия и Россия договорились о старте переговоров на уровне МИД и МО

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Индия и Россия договорились о новом формате переговоров «2 + 2» на уровне глав МИД и министерств обороны стран, сообщает индийское внешнеполитическое ведомство.
Индия и Россия договорились о старте переговоров на уровне МИД и МО
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«Лидеры (премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. — RT) приняли решение начать новый диалог «2 + 2», в котором примут участие министры иностранных дел и обороны обеих стран», — говорится в пресс-релизе.

28 апреля Путин и Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии.

Российский лидер также проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией с коронавирусом.

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