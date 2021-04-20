В Кремле прокомментировали возможность возвращения посла Антонова в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения посла России Анатолия Антонова в США.

«Что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», — сказал Песков.

21 марта российский посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

В начале апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.