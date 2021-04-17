Гражданин Украины получил 10 лет тюрьмы в США за хакерство

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Гражданин Украины Фёдор Гладырь приговорён американским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в хакерстве.

«Настоящим подсудимый передаётся под стражу в Федеральное бюро тюрем на общий срок 120 месяцев по пункту 1 и на 60 месяцев по пункту 16», — цитирует РИА Новости решение суда.

Отмечается, что сроки будут отбываться одновременно.

Также обвиняемому будет засчитан срок, который отбывается с 10 января 2018 года.

26 июня 2020 года суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы.

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