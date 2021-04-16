Лавров анонсировал ограничение работы ряда фондов США в России

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Россия будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас. Ещё одна мера: мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь», — заявил он.

Кроме того, министр рассказал, что Россия запускает процедуру, которая прекратит практику найма россиян на работу в американские дипломатические представительства.

Также глава МИД предупредил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть Россию.

Ещё восемь руководителей вашингтонской администрации будут зачислены в санкционный список.

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