Лавров анонсировал ограничение работы ряда фондов США в России
«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас. Ещё одна мера: мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь», — заявил он.
Кроме того, министр рассказал, что Россия запускает процедуру, которая прекратит практику найма россиян на работу в американские дипломатические представительства.
Также глава МИД предупредил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть Россию.
Ещё восемь руководителей вашингтонской администрации будут зачислены в санкционный список.