За сутки в Греции зафиксировали 3067 случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 3067 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
Общее число выявленных случаев достигло 311 033.
Всего в стране скончались 9330 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.
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