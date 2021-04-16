За сутки в Греции зафиксировали 3067 случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 3067 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Общее число выявленных случаев достигло 311 033. Всего в стране скончались 9330 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.