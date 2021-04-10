WP: ситуация вокруг Украины может помешать контактам США и России по ДОН

В Соединённых Штатах предполагают, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной может препятствовать консультациям, которые касаются Договора по открытому небу (ДОН), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, отмена принятого предыдущей администрацией решения о выходе из договора позволит «обеспечить ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном».

Газета также информирует со ссылкой на свои источники в конгрессе США, что отправленные на Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin хранятся на складах, расположенных далеко от линии соприкосновения в связи с опасениями США по поводу эскалации, уточняет РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с ДОН. Также он рассказал, когда начнётся выход России из договора.